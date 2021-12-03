Ролик, в котором разгневанная учительница рассказала о своем отношении к языку, появился в соцсетях. На записи не видно лица педагога, однако слышен голос.

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Среди откровенно антиукраинских выражений учительница также упрекнула парня в том, что "к педагогам надо обращаться с уважением".

70 лет говорили по-русски, и нормально было

Как отметили ученики, один из школьников отреагировал на то, что учительница преподает предмет на русском языке. Парень попросил его перейти на государственный язык.

В ответ на это просветительница начала упрекать парня в том, что раньше "70 лет все говорили по-русски, и не было никаких проблем".

Кроме того, учительница заявила, что гордится тем, что она – россиянка, а не украинка.

Я горжусь тем, что не украинка, а россиянка. Он не понимает русский! Ты же видишь, какой сложный язык. Будто я на китайском каком-то написала. Надо сначала научиться культуре всеобщей, понимаешь?! Чтобы обращаться к учителю с уважением,

– прокричала женщина.

В комментариях к сообщению пользователи решительно осудили поступок педагога и призвали руководство школы уволить ее.

Смотрите видео речи учительницы в киевской школе: