Ролик, у якому розгнівана вчителька розповіла про своє ставлення до мови, з'явився у соцмережах. На записі не видно обличчя педагогині, однак чутно її голос.

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Серед відверто антиукраїнських висловів вчителька також дорікнула хлопцю на те, що "до педагогів треба звертатися з повагою".

70 років говорили російською, і нормально було

Як зазначили учні, один зі школярів відреагував на те, що вчителька викладає предмет російською мовою. Хлопець попросив її перейти на державну мову.

У відповідь на це освітянка почала дорікати хлопцю на те, що раніше "70 років всі говорили російською, і не було ніяких проблем".

Крім того, вчителька заявили, що пишається тим, що вона – росіянка, а не українка.



Я пишаюся тим, що не українка, а росіянка. Він не розуміє російську! Ти ж бачиш, який складний язик. Ніби я китайською якоюсь написала. Треба спочатку навчитися культурі загальній, розумієш?! Щоб звертатися до вчителя з повагою,

– прокричала жінка.

У коментарях до допису користувачі рішуче засудили вчинок педагогині та закликали керівництво школи звільнити її.

Дивіться відео промови вчительки у київській школі: