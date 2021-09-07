Чи може Київ уникнути нового локдауну: що кажуть у Держспоживслужбі

Показники щодо захворюваності на коронавірус змінюються щодня. Втім, чутки про те, що найближчим часом карантин у столиці можуть посилити, не відповідають дійсності.

Наразі передумов для цього зовсім немає. Таку інформацію у вівторок, 7 вересня, озвучив Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби.

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Він наголосив, що рішення щодо переходу Києва у жовту або помаранчеву зони ухвалює виключно державна комісія з ТЕБ та НС. "Поки інформація про можливі обмеження – чутки, які хтось розпускає. Вони є абсолютно безпідставними", – запевнив посадовець.

Захворюваність прогнозовано зростає

Раніше ЗМІ писали, що локдаун у столиці можуть запровадити вже з 15 вересня. Стверджували, що обмеження можуть зачепити кафе, ресторани, салони краси та інші заклади.

Крім цього, очільник Держпродспоживслужби пояснив, що захворюваність у столиці зростатиме, але ця ситуація є прогнозованою. Мовляв, це абсолютно нормально, зважаючи на пору року.

Це нормально для осіннього сезону. Зараз перед є максимальне завдання – правильно провести вакцинацію населення,

– підкреслив Рубан.

Саме масштабна вакцинація, за словами посадовця, допоможе уникнути впровадження посилених обмежень. "Якщо це буде зроблено, ніякого локдауна взагалі бути не може", – переконаний він.