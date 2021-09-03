Зокрема, обмеження, за інформацією ЗМІ, можуть зачепити кафе, ресторани, салони краси та інші заклади. Користування метрополітеном може бути обмежене через систему "Київ Цифровий".

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Сказали готуватись на 15 вересня, – джерела

Усім сказали готуватися на 15 вересня, у Кабміну є ще півтора тижня до введення, будуть стежити за динамікою росту кількості хворих на коронавірус і вже від цієї статистики будуть вирішувати, наскільки жорстким буде локдаун. Знаю, що торкнеться громадського транспорту,

– повідомив співрозмовник УНН.

Передумов для локдауну поки немає, – Держспоживслужба Києва

Тим часом голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан у коментарі 24 каналу запевнив, що поки локдауну не буде. Він наголосив, що наразі ситуація – повністю під контролем, а кількість хворих зростає через повернення людей з канікул та відпусток.

В кожному регіоні визначений референт показників, який дозволяє формувати показник про погіршення епідеміологічної ситуації. Але рішення ухвалює Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Поки таких передумов немає,

– розповів Рубан.

Кузін прогнозував третю хвилю COVID-19 у листопаді

Зазначимо, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін раніше повідомив, що Україна може досягти червоного рівня епідеміологічної небезпеки у листопаді. Саме тоді може розпочатись третя хвиля коронавірусу і можна чекати на новий локдаун.

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