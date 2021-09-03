В частности, ограничения могут затронуть кафе, рестораны, салоны красоты и другие заведения. Пользование метрополитеном может быть ограничено через систему "Киев цифровой".

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Сказали готовиться на 15 сентября, – источники

Всем сказали готовиться на 15 сентября, у Кабмина есть еще полторы недели до введения, будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже отталкиваясь от этой статистики будут решать, насколько жестким будет локдаун. Знаю, что коснется общественного транспорта,

– сообщил собеседник УНН.

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