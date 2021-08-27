Може зупиняти вантажівки: у Києві трагічно відому зупинку обладнали унікальним захистом
Джерело:КМДА
У Києві презентували пілотну версію проєкту зі встановлення захисту для людей на зупинках громадського транспорту. Власність однієї системи – 400 тисяч гривень.
За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, першу у Києві систему захисту зупинок від тарана встановили на Великій Кільцевій дорозі. Саме на тій зупинці у листопаді 2020 таксист Uber наїхав на 2 людей.
Дивіться також На Київщині у ДТП постраждало двоє малолітніх дітей: їх батько у реанімації
Може зупиняти вантажівки та легковики
Так будували антитаранну систему захисту зупинки / Фото КМДА
- Система захисту від тарана, яку встановили на зупинці, являє собою 30-тонну конструкцію з армованим фундаментом та 11 антитаранними болардами.
- Вона має зупиняти удар легковика вагою до 3,5 тонни на швидкості до 80 кілометрів на годину.
- Також конструкція здатна зупинити вантажівки вагою до 7,5 тонни на швидкості до 50 кілометрів на годину.
Вартість однієї системи разом з установкою – понад 400 тисяч гривень. Втім, заступник Кличка сподівається, що у разі замовлення багатьох систем, вони обійдуться місту дешевше.
Людей на зупинці захищають від наїзду величезні боларди / Фото КМДА
Усього в Києві налічується 2770 наземних зупинок громадського транспорту, і люди на них мають бути захищеними від ДТП. Комплексна програма захисту має початися з зупинок на магістралях безперервного руху, продовжитися на магістралях регульованого руху, і завершитися на внутрішніх дорогах та в центрі міста,
– підкреслив Усов.
Втім, перед масштабуванням програми захисту зупинок у КМДА хочуть впевнитися в ефективності системи. Посадовці очікують на те, що українські виробники звернуться до них з комерційними пропозиціями та презентаціями виробничих потужностей, а також з доказами проведення краш-тестів за європейськими правилами.