За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, першу у Києві систему захисту зупинок від тарана встановили на Великій Кільцевій дорозі. Саме на тій зупинці у листопаді 2020 таксист Uber наїхав на 2 людей.

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Посадовець стверджує, що проєкт передбачає встановлення таких систем на кожній зупинці.

Може зупиняти вантажівки та легковики



Так будували антитаранну систему захисту зупинки / Фото КМДА

Система захисту від тарана, яку встановили на зупинці, являє собою 30-тонну конструкцію з армованим фундаментом та 11 антитаранними болардами.

Вона має зупиняти удар легковика вагою до 3,5 тонни на швидкості до 80 кілометрів на годину.

Також конструкція здатна зупинити вантажівки вагою до 7,5 тонни на швидкості до 50 кілометрів на годину.

Вартість однієї системи разом з установкою – понад 400 тисяч гривень. Втім, заступник Кличка сподівається, що у разі замовлення багатьох систем, вони обійдуться місту дешевше.



Людей на зупинці захищають від наїзду величезні боларди / Фото КМДА



Усього в Києві налічується 2770 наземних зупинок громадського транспорту, і люди на них мають бути захищеними від ДТП. Комплексна програма захисту має початися з зупинок на магістралях безперервного руху, продовжитися на магістралях регульованого руху, і завершитися на внутрішніх дорогах та в центрі міста,

– підкреслив Усов.

Втім, перед масштабуванням програми захисту зупинок у КМДА хочуть впевнитися в ефективності системи. Посадовці очікують на те, що українські виробники звернуться до них з комерційними пропозиціями та презентаціями виробничих потужностей, а також з доказами проведення краш-тестів за європейськими правилами.