Можуть падати дерева: Київ накриває негода
Джерело:КМДА
Синоптики прогнозують, що у Києві різко погіршаться погодні умови. До кінця доби 30 серпня та вночі 31 серпня у столиці буде йти дощ. Опади супроводжуватимуться шквальними поривами вітру.
За даними Укргідрометцентру, пориви вітру подекуди сягатимуть швидкості 15 – 20 метрів на секунду. Це дорівнює 1 жовтому рівню небезпечності.
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Як вберегтися від негоди
- У КМДА підкреслили, що під час сильного вітру мешканцям треба дотримуватись правил безпеки:
- Щільно зачинити вікна будинків, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти на вулицю;
- Триматися якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач. Уникати паркування машин біля конструкцій, які можуть впасти;
- Сховатися у найближчому приміщенні чи природному укритті у разі сильного вітру.
Крім того, посадовці просять повідомляти екстрені служби у разі падіння гілок чи дерев та при травмуванні людей.
Якщо затоплюватиме проїзну частину чи тротуари, треба дзвонити до Київавтодору за телефоном: 284-74-19.
Дерева вже почали падати
Тим часом, як зазначають мешканці столиці, у центрі Києва вже можна спостерігати наслідки негоди. На вулиці Рейтарській на автівку впало дерево.
За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак проїзд вулицею та велодоріжкою тимчасово заблокований.