За даними Укргідрометцентру, пориви вітру подекуди сягатимуть швидкості 15 – 20 метрів на секунду. Це дорівнює 1 жовтому рівню небезпечності.

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Внаслідок дощів у деяких місцях столиці можуть виникнути підтоплення.

Як вберегтися від негоди

У КМДА підкреслили, що під час сильного вітру мешканцям треба дотримуватись правил безпеки:

Щільно зачинити вікна будинків, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти на вулицю;

Триматися якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач. Уникати паркування машин біля конструкцій, які можуть впасти;

Сховатися у найближчому приміщенні чи природному укритті у разі сильного вітру.

Крім того, посадовці просять повідомляти екстрені служби у разі падіння гілок чи дерев та при травмуванні людей.

Якщо затоплюватиме проїзну частину чи тротуари, треба дзвонити до Київавтодору за телефоном: 284-74-19.

Дерева вже почали падати

Тим часом, як зазначають мешканці столиці, у центрі Києва вже можна спостерігати наслідки негоди. На вулиці Рейтарській на автівку впало дерево.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак проїзд вулицею та велодоріжкою тимчасово заблокований.