По данным Укргидрометцентра, порывы ветра местами будут достигать скорости 15 – 20 метров в секунду. Это равно 1 желтому уровню опасности.
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Вследствие дождей в некоторых местах столицы могут возникнуть подтопления.
Как уберечься от непогоды
- В КГГА подчеркнули, что во время сильного ветра жителям надо соблюдать правила безопасности:
- Плотно закрыть окна домов, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть на улицу;
- Держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Избегать парковки машин возле конструкций, которые могут упасть;
- Спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии в случае сильного ветра.
Кроме того, чиновники просят сообщать экстренным службам в случае падения веток или деревьев и при травмировании людей.
Если будет затапливать проезжую часть или тротуары, надо звонить в Киевавтодор по телефону: 284-74-19.
Деревья уже начали падать
Между тем, как отмечают жители столицы, в центре Киева уже можно наблюдать последствия непогоды. На улице Рейтарской на автомобиль упало дерево.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Однако проезд по улице и велодорожке временно заблокирован.