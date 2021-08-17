У Музеї Революції Гідності пояснили, чому погодили провокативні інсталяції на Алеї Героїв

У Музеї Революції Гідності пояснили чому погодили інсталяції на Алеї Небесної Сотні. Вони не знали, що саме будуть там встановлювати, а забороняти державні заходи не мають права.

Після скандалу, який виник через інсталяції на Алеї, які нібито символізують ностальгію за СРСР, у Музеї вирішили офіційно повідомити власну позицію. Там розповіли, що їм навіть документів ніяких не надіслали – погоджували в усній формі.

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Що символізувала б ця інсталяція

Пресслужба Музею повідомляє, що організатори святкування 30-ї річниці Незалежності пояснили, що планується інсталяція, яка символізуватиме шлях українців до проголошення Незалежності – від часів трипілля до сьогодення.

Офіційного листа з детальнішим описом планованого облаштування Алеї не надходило,

– пишуть на сайті Музею.

Також там підкреслюють, що не можуть перешкоджати руху людей на Алеї, проведення будь-яких мирних акцій, як державних, так і громадських.

В Музеї вважають, що ситуація, яка склалась, викликана насамперед через відсутність комунікації організаторів, зокрема органів влади, із громадськістю.

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