У Музеї Революції Гідності пояснили, чому погодили провокативні інсталяції на Алеї Героїв
Джерело:"Музей Революції Гідності"
У Музеї Революції Гідності пояснили чому погодили інсталяції на Алеї Небесної Сотні. Вони не знали, що саме будуть там встановлювати, а забороняти державні заходи не мають права.
Після скандалу, який виник через інсталяції на Алеї, які нібито символізують ностальгію за СРСР, у Музеї вирішили офіційно повідомити власну позицію. Там розповіли, що їм навіть документів ніяких не надіслали – погоджували в усній формі.
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Що символізувала б ця інсталяція
Пресслужба Музею повідомляє, що організатори святкування 30-ї річниці Незалежності пояснили, що планується інсталяція, яка символізуватиме шлях українців до проголошення Незалежності – від часів трипілля до сьогодення.
Офіційного листа з детальнішим описом планованого облаштування Алеї не надходило,
– пишуть на сайті Музею.
Також там підкреслюють, що не можуть перешкоджати руху людей на Алеї, проведення будь-яких мирних акцій, як державних, так і громадських.
В Музеї вважають, що ситуація, яка склалась, викликана насамперед через відсутність комунікації організаторів, зокрема органів влади, із громадськістю.
Що монтували на Алеї: відео Богдана Кутєпова
Передісторія
- 17 серпня журналіст Богдан Кутєпов та інші його колеги почали обурюватись через те, що побачили на Алеї Героїв Небесної Сотні. Там монтували декорації до святкування Дня незалежності.
- Увагу журналістів привернули радянські апарати з водою й макети квартир тих часів. Всі ці об’єкти закривали фотографії загиблих. Виник скандал.
- Віталій Кличко повідомив, що дозвіл на інсталяції не давали, а погодили їх з Музеєм Революції Гідності.
- На місце прибули представники КМДА, поліція та депутати.
- Виникла сутичка, бо активісти почали просто зносити ці об’єкти.
- Поліція жорстко затримала цих людей.