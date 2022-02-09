НАБУ та САП показали відео з викриттям "слуги" Трубіцина на хабарі
Джерело:НАБУ
Депутата Київради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина викрили на хабарі. У НАБУ та САП опублікували кадри з місця злочину.
Правоохоронці викрили 6 осіб на отриманні хабаря, серед яких і депутат Київради Трубіцин. Вони намагалися отримати 1,26 мільйона гривень за сприяння дрібній торгівлі у столиці.
Більше про викриття тут НАБУ викрило на величезному хабарі депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина, – ЗМІ
Кого викрили правоохоронці
За даними НАБУ, серед викритих – депутат Трубіцин, його помічник та наближена до нього людина, директор комунального підприємства і два заступники. За отриманий хабар вони мали сприяти у перемозі в електронних торгах за право дрібної сезонної торгівлі у семи точках.
Хабар, який намагалися передати Трубіцину та ще 5 особам / Фото НАБУ
Загалом депутат та інші викриті особи просили 1,39 мільйона гривень. Однак їх викрили на передачі значної частини з цієї суми.
НАБУ та САП викрили "слугу" на отриманні хабаря: дивіться відео
Викриття Трубіцина на хабарі: головне
- За даними ЗМІ, депутат Київради Владислав Трубіцин вимагав гроші у бізнесмена за сприяння у допомозі з торгами.
- Сам депутат є головою комітету з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Київради.
- Гроші отримував неофіційний помічник депутата. Самого Трубіцина розшукують.
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