За даними джерел видання "Слово і діло", самого Трубіцина слідчі не затримали, його намагаються розшукати. Разом із депутатом у справі фігурує директор одного з комунальних підприємств столиці.

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Крім того, детективи НАБУ вважають, що "слуга народу" вимагав гроші у бізнесмена у змові з п'ятьма посібниками.

Майже 1,4 мільйона за розміщення МАФів

У пресслужбі САП стверджують, що Трубіцин, який є головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, вимагав від бізнесмена 1,39 мільйона гривень на рік за дозвіл у встановленні 7 незаконних кіосків у різних районах столиці.

Злочинну схему організував сам депутат, а також директор одного з комунальних підприємств та заступники очільників ще двох КП.

Гроші від підприємця отримував неофіційний помічник депутата. Зловмисника затримали на гарячому під час отримання 1 мільйона 260 тисяч гривень.

Самого "слугу народу" представники НАБУ та САП шукають для затримання.

Черговий корупційний скандал за участю "Слуги народу"

Викриття депутата Київради Трубіцина на хабарі є далеко не першим злочином, в якому підозрюють представників партії "Слуга народу". Серед останнього – викриття нардепа Кузьміних, якого 28 січня спіймали на хабарі у 558 тисяч гривень. За таку чималу суму парламентар обіцяв сприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині. Оскільки нардеп одразу ж "захворів", слідчі оголосили його у розшук.

Прокурори просили суддів посадити "слугу народу" під варту, але служителі Феміди не змогли обрати йому запобіжний захід. Засідання перенесли на 11 лютого. Про це журналістам повідомили співрозмовники в НАБУ і САП.

За словами співрозмовників, Трубіцин, який також у Київраді обіймає посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, у змові з п'ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду від підприємця за встановлення МАФів. Як повідомляють джерела, йдеться про 1,5 мільйона гривень неправомірної вигоди.

Наразі затримано неофіційного помічника депутата Трубіцина. Самого політика ще нібито розшукують. Разом із депутатом у справі фігурує директор одного з комунальних підприємств Києва.