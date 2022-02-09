По данным источников издания "Слово и дело", самого Трубицына следователи не задержали, его пытаются разыскать. Вместе с депутатом по делу фигурирует директор одного из коммунальных предприятий столицы.

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Кроме того, детективы НАБУ считают, что "слуга народа" потребовал деньги у бизнесмена в сговоре с пятью пособниками.

Почти 1,4 миллиона за размещение МАФов

В пресс-службе САП утверждают, что Трубицын, являющийся главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, требовал от бизнесмена 1,39 миллиона гривен в год за разрешение на установку 7 незаконных киосков в разных районах столицы.

Преступную схему организовал сам депутат, а также директор одного из коммунальных предприятий и заместители глав еще двух КП.

Деньги от предпринимателя получал неофициальный помощник депутата. Злоумышленника задержали с поличным во время получения 1 миллиона 260 тысяч гривен.

Самого "слугу народа" представители НАБУ и САП ищут для задержания.

Очередной коррупционный скандал с участием "Слуги народа"

Разоблачение депутата Киевсовета Трубицына на взятке является далеко не первым преступлением, в котором подозревают представителей партии "Слуга народа". Среди последнего – разоблачение нардепа Кузьминых, которого 28 января поймали на взятке в 558 тысяч гривен. За столь крупную сумму парламентарий обещал содействовать в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Поскольку нардеп сразу же "заболел", следователи объявили его в розыск.

Прокуроры просили судей посадить "слугу народа" под стражу, но служители Фемиды не смогли избрать ему меру пресечения. Заседание перенесли на 11 февраля. Об этом "Слову и делу" сообщили собеседники в НАБУ и САП.

По словам собеседников, Трубицын, также в Киевсовете занимающий должность главы постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, в сговоре с пятью пособниками требовали и получили неправомерную выгоду от предпринимателя за установление МАФов. Как сообщают источники, речь идет о 1,5 млн грн неправомерной выгоды.

Сейчас задержан неофициальный помощник депутата Трубицына. Сам политик разыскивается, его пока не задержали. Вместе с депутатом в деле фигурирует директор одного из коммунальных предприятий Киева.