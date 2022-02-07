Сегодня, 7 февраля, политику должны были избрать меру пресечения по делу о взяточничестве. Впрочем, этого так и не произошло, потому что судьи не смогли установить его личность.
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Кузьминых не смогли избрать меру пресечения
Это произошло из-за того, что Кузьминых не имел с собой паспорта. Когда ранее в этот же день его задерживали представители НАБУ, то приняли для установления личности его удостоверение нардепа. Впрочем, согласно законодательству, для судей этого документа недостаточно. Поэтому политик покинул суд, хотя и не надолго – должен вернуться туда 8 февраля в 9:45.
Не обошлось без скандала
Когда Кузьминых спускался по лестнице суда, к нему подошли представители НАБУ. Ему пытались вручить повестку для вызова на допрос. Политик их проигнорировал. "Есть адвокат, все вопросы к адвокату", – подчеркнули у Кузьминых.
В ходе разговора все его участники постепенно приблизились к металлоискателю, установленному у выхода из здания. Там сотрудник НАБУ с камерой в руках перегородил проход нардепу. Впрочем, Кузьминых это не остановило.
На видео, обнародованном в сети, видно, как "слуга" прорывается к выходу. Он оттолкнул представителя ведомства и фактически повалил его на пол. "Вставайте, не падайте", – сказал один из мужчин, сопровождавший политика.
Основное о деле Кузьминых
- 28 января нардепа разоблачили во время получения взятки. Речь идет о 558 тысячах гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей на Житомирщине.
- Венедиктова сразу же подписала ему подозрение. Далее Кузьминых объявили в розыск. Как пояснили в НАБУ, это был вынужденный шаг. Мол, он систематически не появлялся на допросы.
- Сам политик заявил, что не скрывается от следствия и готов участвовать в необходимых процессуальных действиях. Он убеждал, что просто не получал никаких повесток.
- Сторона обвинения будет просить суд о мере пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, с альтернативой внесения залога в 49 600 гривен.