Судебное заседание должно было начаться 7 февраля в 16: 00. Впрочем, возникла задержка из-за спорной ситуации по определению личности Кузьминых. Наконец, избрание "меры пресечения" перенесли на утро 8 февраля.

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Такая курьезная ситуация произошла из-за того, что при задержании Кузьминых представители НАБУ, устанавливая его личность, приняли удостоверение нардепа. Согласно украинскому законодательству, этот документ не может подтверждать личность в суде.

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