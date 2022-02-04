Кузьминых заявил, что готов участвовать во всех процессуальных действиях. Однако утверждает, что повестку в НАБУ еще не получал.

На тему "Слугу" Кузьминых объявили в розыск, ему планируют вручить подозрение

Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения... В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом,

– написал нардеп.

Что этому предшествовало

Накануне Национальное антикоррупционное бюро объявило Кузьминых в розыск. Его вызывают в бюро 7 февраля, чтобы вручить подозрение.

В НАБУ отметили, что Кузьминых приобрел статус подозреваемого еще 31 января. Согласно законодательству, сообщения о подозрении нардепа направили по местам жительства и регистрации, а также – по месту работы, то есть в Раду.

Детективы утверждали, что в конце января защитница нардепа предупредила, что Кузьминых не придет на вызов, потому что находится под наблюдением медиков. Это расценили как укрывательство от следствия, потому что у политика не сообщили, в каком именно медучреждении он находится.

Кузьминых поймали на взятке

28 января Кузьминых разоблачили на взяточничестве. Он якобы получил 558 тысяч гривен, за которые должен помочь в заключении договоров между частными компаниями и больницей на Житомирщине.

В "Слуге народа" заявили, что эта информация шокировала их. Там подчеркнули, что закон – один для всех, независимо от фамилий, прошлых заслуг и должностей.

Сам нардеп попросил временно исключить его из фракции.

"Слугу" Кузьминых объявили в розыск: в ЦПК прокомментировали дело | В эту минуту:

Текст поста Сергея Кузьминых:

Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ.

Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Глядя на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях. Вам известна вся информация, которую дает мой адвокат Криворучко Л.С. каждый день на официальный электронный адрес Национального антикоррупционного бюро Украины. В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом. Все наши контакты работникам НАБУ известны. Повторяюсь и подчеркиваю, готовы принимать полное участие во всех процессуальных действиях и больше всех заинтересованы рассказать произошедшее и отстаивать свою позицию в суде. Всем крепкого здоровья!