Судове засідання мало розпочатися 7 лютого о 16:00. Втім, виникла затримка через спірну ситуацію щодо визначення особи Кузьміних. Врешті, обрання "запобіжки" перенесли на ранок 8 лютого.
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Чому перенесли засідання у справі Кузьміних
Така курйозна ситуація сталася через те, що при затриманні Кузьміних представники НАБУ, встановлюючи його особу, прийняли посвідчення нардепа. Згідно із українським законодавством, цей документ не може підтверджувати особу в суді.
Я особисто пана Кузьміних бачу вперше. Тому я не можу підтвердити, що це – справді Сергій Кузьміних,
– заявив суддя.
Про яку "запобіжку" просить обвинувачення
Сторона обвинувачення просить суд ухвалити рішення про тримання підозрюваного під вартою з альтернативою внесення застави у 49 600 гривень. Зазначимо, що інтереси народного депутата Сергія Кузьміних у суді захищає адвокатка Лариса Криворучко.
Кузьміних підозрюють у хабарництві: що відомо
- Наприкінцці січня нардепа Кузьміних спіймали на гарячому, коли він отримував хабар за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині.
- Після цього політик попросив тимчасово виключити його з фракції "Слуга народу". Він хоче повернутися, якщо правоохоронці не доведуть його провини.
- Генпрокурорка Ірини Венедіктова оперативно підписала йому підозру. Втім, політик ігнорував виклики на допит. Через це його довелося оголосити у розшук.
- Сам Кузьміних поспішив запевнити, що не переховується від слідства. Нардеп намагався переконати, що ні він, ні його захист не отримували повісток.