Ще 31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру нардепу. Її надіслали до Верховної Ради та за місцем проживання. Тобто, як зазначили у САП, зараз політик уже є підозрюваним.

Зверніть увагу Венедіктова підписала підозру "слузі" Кузьміних

Кузьміних проігнорував три повістки

Сергій Кузьміних уже проігнорував 3 повістки про виклики на допити. Однак після набуття статусу підозрюваного, на нього покладено низку зобов'язань, зокрема і з'являтися на допити за першою вимогою.

До правоохоронців 31 січня зателефонував чоловік, який представився адвокатом Кузьміних. Він заявив, що нардеп перебуває у лікарні, тому на допити з'явитися не може.

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