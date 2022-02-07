Речь идет о неправомерной выгоде в размере 558 тысяч гривен. Об этом информируют в пресс-службе САП.
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НАБУ и САП задержали Кузьминых
Сергей Кузьминых, который является действующим народным депутатом от "Слуги народа", сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 7 февраля.
Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения,
– сообщили в САП.
Правоохранители задержали "слугу" Кузьминых / Фото САП
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