7 лютого політику мали обрати запобіжний захід у справі про хабарництво. Втім, цього так і не сталося, бо судді не змогли встановити його особу.

До теми НАБУ та САП затримали "слугу" Кузьміних

Кузьміних не змогли обрати запобіжний захід

Це сталося через те, що Кузьміних не мав із собою паспорта. Коли раніше цього ж дня затримували представники НАБУ, то прийняли для встановлення особи його посвідчення нардепа. Втім, згідно із законодавством, для суддів цього документа недостатньо. Тож політик покинув суд, хоч і не надовго – має повернутися туди 8 лютого о 9:45.

Не обійшлося без скандалу

Коли Кузьміних спускався сходами суду, до нього підійшли представники НАБУ. Йому намагалися вручити повістку для виклику на допит. Політик їх проігнорував. "Є адвокат, всі питання до адвоката", – наголосили у Кузьміних.

У ході розмови усі її учасники поступово наблизилися до металошукача, встановленого біля виходу з будівлі. Там співробітник НАБУ з камерою у руках перегородив прохід нардепу. Втім, Кузьміних це не зупинило.

На відео, оприлюдненому в мережі, видно, як "слуга" проривається до виходу. Він відштовхнув представника відомства й фактично повалив його на підлогу. "Вставайте, не падайте", – сказав один із чоловіків, який супроводжував політика.

Основне про справу Кузьміних