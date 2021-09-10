Наче звичайні відвідувачі: у Києві харківські грабіжники таємно викрадали гроші

У Києві 3 чоловіків крали гроші у відвідувачів ресторану Vano Ivano. Вони сиділи за столиком, як звичайні клієнти. Потім таємно витягали гроші з кишень відвідувачів, які сиділи поруч. У ЗМІ кажуть, що поліція затримала ймовірних крадіїв. Також зазначають, що всі вони – харків'яни.

За інформацією ЗМІ, ймовірних злочинців вже затримали на Кловському узвозі 10 вересня. Проте офіційно поліція це ще не підтвердила.

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"Гастролі по Києву"

У місцевому телеграм-каналі кажуть, що це не перше пограбування харків'янами у Києві. Там зазначають, що чоловіки організували серію крадіжок. У мережі назвали це "гастролями по Києву".

Останній випадок – це пограбування у ресторані Vano Ivano. У мережі виклали відео моменту крадіжки. На записі видно трьох чоловіків. Один із них нахиляється, щоб дотягнутись кишені відвідувача, що сидить позаду. Інші зловмисники в той час спостерігають.

Згодом видно. що чоловікові вдалося щось вкрасти. Він витягнув якийсь папірець і поклав собі до гаманця. Очевидно, це були гроші. Хоч крадіїв на відео було троє, у телеграмі пишуть, що затримали чотирьох.

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Також зазначають, що всі вони були раніше судимі за грабіж. Один із них ще – за нанесення легких тілесних ушкоджень.