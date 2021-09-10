По информации СМИ, предполагаемых преступников уже задержали на Кловском спуске 10 сентября. Однако официально полиция это еще не подтвердила.

Интересно Одессит заснул во время ограбления квартиры: не хотел никуда идти

"Гастроли по Киеву"

В местном телеграм-канале говорят, что это не первое ограбление харьковчанами в Киеве. Там отмечают, что мужчины организовали серию краж. В сети назвали это "гастролями по Киеву".

Последний случай – это ограбление в ресторане Vano Ivano. В сети выложили видео момента кражи. На записи видно трех мужчин. Один из них наклоняется, чтобы дотянуться до кармана посетителя, сидящего позади. Другие злоумышленники в то время наблюдают.

Впоследствии видно, что мужчине удалось что-то украсть. Он вытащил какую-то бумажку и положил себе в кошелек. Очевидно, это были деньги. Хотя воров на видео было трое, в телеграме пишут, что задержали четырех.

Как мужчины тайно грабили посетителей ресторана: видео телеграма "Киев Оперативный"

Также отмечают, что все они были ранее судимы за грабеж. Один из них еще – за нанесение легких телесных повреждений.