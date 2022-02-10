Намагався розвернутися: на Київщині іноземець з сім'єю потрапив у нищівну ДТП

Серйозна аварія сталася на виїзді з Білої Церкви вранці 10 лютого. Водій Mercedes E 320 спровокував потужне зіткнення з Opel Vivaro.

Внаслідок серйозного зіткнення постраждали дружина власника Mercedes та пасажирка мікроавтобуса. Інші учасники ДТП серйозних травм дивом не отримали.

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За кермом легковика перебував 38-річний громадянин Молдови.

Пропустив поворот та намагався розвернутися



Автівки розкидало по дорозі / Фото поліції Київської області

Як з'ясували поліцейські, які працювали на місці події, водій Mercedes E 320 віз свою дружину та 18-річну доньку на медичне обстеження до Києва.

У цей час 24-річний водій Opel їхав до медичного центру в Черкасах зі своїми 18-річним братом та 16-річною сестрою.

Коли іноземець зрозумів, що пропустив поворот до Києва, він вирішив розвернутися. У цей час у нього на повному ходу врізався мікроавтобус.



Від удару в Opel вистрілили подушки безпеки / Фото поліції Київської області

На місце події викликали медиків, які госпіталізували дружину іноземця та дівчинку-підлітка до Білоцерківської міської лікарні №2. У них діагностували забої.

Як саме поліцейські кваліфікували інцидент, наразі невідомо. З цим слідчі обіцяють розібратися пізніше, оскільки у випадку, якщо серйозних травм ніхто не отримав, справу мають перекваліфіковувати в адміністративну. Якщо ж лікарі діагностують у потерпілих ушкодження середньої важкості, власник Mercedes має стати фігурантом кримінального злочину.

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