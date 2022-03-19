З наметами, тваринами й усмішками: як кияни перебувають в укритті на станції метро "Сирець"

Для багатьох киян станції метро стали другою домівкою. Хтось приходить сюди, щоб врятуватися від потенційної загрози. А хтось, бо втратив оселю внаслідок ворожих обстрілів.

Так, станція метро "Сирець" стала справжнім прихистком. Причому не лише киян, а й їхніх домашніх улюбленців.

Читайте також Ворога відігнали подалі від міста: як триває оборона Києва

На станціях метро кияни відчувають, що вони в безпеці

На жаль, вороги щодня атакують Київ. І хоч частина киян покинули столицю, решта – залишилася в ній.

Кияни проводять дні та ночі в укриттях. А все тому, сигнали про повітряну тривогу не стихають ані вдень, ані вночі. Хтось за ці дні втратив свої домівки, хтось залишився без роботи. Але є те, чого українців позбавити ворогові не вдалося та не вдасться. І мовиться про гідність, доброту та людяність.

Дивіться, як кияни перебувають в укритті на станції метро "Сирець"

Усі фото авторства Олексія Самсонова

Містяни не втрачають надію, продовжують усміхатися та радіти нехай і підземному, але життю. Вони облаштували справжнісіньке наметове містечко, де мешкають зі своїми рідними та домашніми улюбленцями.

Варте уваги – Нічне звернення Зеленського від 18 березня – дивіться відео: