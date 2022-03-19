Так, станция метро "Сирець" стала настоящим убежищем. Причем не только киевлян, но и их домашних питомцев.

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На станциях метро киевляне чувствуют, что они в безопасности

К сожалению, враги каждый день атакуют Киев. И хотя часть киевлян покинули столицу, остальные остались в ней.

Киевляне проводят дни и ночи в укрытиях. А все потому, что сигналы о воздушной тревоге не стихают ни днем, ни ночью. Кто-то за эти дни потерял свои дома, кто-то остался без работы. Но есть то, чего лишить украинцев врагу не удалось и не удастся. И говорится о достоинстве, доброте и человечности.

Смотрите, как киевляне находятся в укрытии на станции метро "Сирець"

Все фото авторства Алексея Самсонова

Горожане не теряют надежду, продолжают улыбаться и радоваться пусть и подземной, но жизни. Они обустроили самый настоящий палаточный городок, где живут со своими родными и домашними любимцами.