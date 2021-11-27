Напад на бар "Хвильовий" у Києві: поліція затримала 12 людей

Увечері 26 листопада група молодиків атакувала бар Хвильовий у Києві на вулиці Верхній Вал, 18. Застосовували при цьому бити та сльозогінний газ.

Подробиці інциденту та новини у справі повідомили в поліції Києва. Кажуть, справою займаються, свідків опитують, до того ж 12 людей вже затримали.

Тут початок історії Невідомі з битами напали на київський бар "Хвильовий": трощили та залили газом

Нові подробиці у справі про напад на бар "Хвильовий" у Києві

Поліція Києва за фактом хуліганських дій барі "Хвильовий" на вулиці Верхній Вал, 18 розпочала кримінальне провадження. Наразі відомо, що:

Група молодиків розтрощили вітрину закладу та намагалися проникнути всередину.

А проте їм це не вдалося (завадив персонал), і тоді нападники втекли.

Про потерпілих наразі інформацію уточнюють.

Поліція проводить першочергові слідчі дії та опитує свідків задля встановлення усіх обставин події. На момент нападу у приміщенні закладу перебували приблизно 20 гостей та працівників.

Як додали у LB.ua, усе відбувалося не більше 5 хвилин і під вигуки на кшталт "смерть під***м". Поліція на місце прибула через 20 хвилин.

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під час огляду території правоохоронці за наявними прикметами нападників на "Хвильовий" знайшли– та доправили їх до Подільського управління поліції. Там будуть з'ясовуватизатриманих до нападу тавчинку.

В адміністрації бару нагадали, що це вже не перший випадок нападу на цей заклад. А проте роботу закладу не зупинили.