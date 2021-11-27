Подробности инцидента и новости по делу сообщили в полиции Киева. Говорят, делом занимаются, свидетелей опрашивают, к тому же 12 человек уже задержали.
Здесь начало истории Неизвестные с битами напали на киевский бар "Хвильовий": крушили и залили газом
Новые подробности по делу о нападении на бар "Хвильовий" в Киеве
Полиция Киева по факту хулиганских действий в баре "Хвильовий" на улице Верхний Вал, 18 начала уголовное производство. Известно, что:
- Группа молодых людей разбили витрину заведения и пытались проникнуть внутрь.
- Однако им это не удалось (помешал персонал), и тогда нападавшие скрылись.
- О потерпевших информацию уточняют.
Полиция проводит первоочередные следственные действия и опрашивает свидетелей, чтобы установить все обстоятельства происшествия. На момент нападения в помещении заведения находились около 20 гостей и работников.
Как добавили в LB.ua, все происходило не более 5 минут и под крики типа "смерть пид***м". Полиция на место прибыла через 20 минут.
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В администрации бара напомнили, что это уже не первый случай нападения на это заведение. Однако работу заведения не остановили.