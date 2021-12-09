Нападники на комунальників під час демонтажу МАФів у Києві виявилися іноземцями, їх затримали

Поліцейські відреагували на зухвалі вчинки кількох власників незаконних кіосків у Дарницькому районі Києва. Троє чоловіків нападали на комунальників, які руйнували їх МАФи.

За фактом вчинення хуліганства з боку бізнесменів слідчі відкрили кримінальне провадження. Відтепер чоловікам загрожує до 7 років ув'язнення.

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Як зазначили у поліції Києва, про інцидент вони дізналися вдень 8 грудня, після чого на місце події виїхали патрульні та слідчі.

Порізали колеса та побили двох комунальників

Правоохоронці з'ясували, що представники комунального підприємства прибирали незаконно встановлені МАФи, однак на заваді їм стали троє чоловіків.

Агресивно налаштовані нападники порізали колеса евакуатора та побили комунальників.

Всіх трьох зловмисників затримали самі ж комунальники. Їх передали правоохоронцям.

Як з'ясувалося, нападниками були іноземці 1981, 1985 та 1987 років народження.

Інцидент кваліфікували як вчинення хуліганства групою осіб. Незабаром правоохоронці повідомлять фігурантам провадження про підозру.

Крім того, представники прокуратури готовлять клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу затриманим.

Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Власники МАФів нерідко застосовують силу

Випадки, коли бізнесмени чинять опір представникам міста під час демонтажу МАФів, стаються регулярно. 27 квітня 2021 під час масштабного знесення кіосків на Регенераторній вулиці у Києві, підприємці влаштували масштабні сутички. Забезпечувати порядок на час демонтажу довелося численним правоохоронцям. На місці події працювали понад 200 спецпризначенців та бійці муніципальної варти.