Зловмисники мали при собі холодну зброю і зухвало накинулися на людей, які виконували свою роботу. Крім того, вони почали псувати їхнє майно.

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"Війна" серед дня

Знести 12 незаконних торговельних точок представники Київблагоустрою мали на вулицях Бориспільській, Приколійній та Пасхаліна. Власне на останній комунальники і наштовхнулися на неабиякий спротив. Там їм порізали колеса спецтехніки та застосували силу, погрожуючи зброєю.

Нещодавно поруч прибрали стихійний ринок та облаштували сквер. Сьогодні демонтували МАФи, вантажівки, із яких здійснювався продаж, та інші незаконні об'єкти для торгівлі. Попри супротив, місто продовжить звільняти вулиці від незаконної торгівлі,

– розповів про інцидент директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

Проти закону пішли не всі

Чиновник уточнив, що деякі власники торгівельних точок, які не мали дозвільних документів, мирно прибрали свої ятки самостійно. Їх заздалегідь попередили про таку необіхдність.

Що ж до демонтажників, то Ткаченко наголосив, що їх робота невдячна, але цілком законна. Вони змушені практично голіруч боротися із недобросовісними представниками бізнесу.

"Фахівці діють винятково в межах закону, винні в нападі мають понести кримінальну відповідальність. Окрім незаконного розміщення та засмічення території довкола, у деяких точках здійснювався продаж алкоголю на розлив", – уточнив він.

Зверніть увагу! Аби знести незаконні кіоски, довелося задіяти чотири маніпулятори, тягачі-платформи та кран. Роботи не припинялися від самого ранку.

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