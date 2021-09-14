Напоїв та розбещував дитину: у Києві спіймали 32-річного збоченця

Поліцейські затримали чоловіка, якому інкримінують вчинення сексуального злочину відносно 12-річної дівчинки. Зловмисник напоїв постраждалу алкоголем у недобудові на Виноградарі у Києві.

Про злочин правоохоронці дізналися від матері дівчини. Жінка розповіла, що дорослий чоловік познайомився з двома 12-річними школярками на вулиці та запросив до недобудови. Там зловмисники напоїв дівчаток.

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Згодом одна школярка пішла додому, а чоловік залишився з її подругою наодинці.

За пиятику можуть дати більше, ніж за розбещення

Як з'ясували слідчі, злочин стався на проспекті Георгія Ґонгадзе, а вчинив його нібито місцевий мешканець.

Зловмисник довгий час розпивав з дівчатами спиртне, а коли одна з дівчат пішла – вчинив щодо іншої розпусні дії.

Чоловіка затримали через годину після звернення матері потерпілої. Ним виявився 32-річний киянин, якого багато разів притягували до адміністративної відповідальності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо розбещення неповнолітніх, а також намагаються зібрати достатньо доказів, аби додати до обвинувачення ще й втягнення малолітніх у пияцтво. Згідно з Кримінальним кодексом України, за цей злочин чоловіка можуть посадити на 10 років, тоді як за розбещення максимальне покарання – до 8 років ув'язнення.

Крім того, адміністративне покарання може очікувати й батьків обох дівчат. Їх перевірятимуть працівники ювенальної превенції на належність виконання обов’язків по вихованню дітей.