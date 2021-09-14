О преступлении правоохранители узнали от матери девушки. Женщина рассказала, что взрослый мужчина познакомился с двумя 12-летними школьницами на улице и пригласил в недострой. Там злоумышленники напоили девочек.

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Впоследствии одна школьница ушла домой, а муж остался с ее подругой наедине.

За употребление алкоголя могут дать больше, чем за развращение

Как выяснили следователи, преступление произошло на проспекте Георгия Гонгадзе, а совершил его якобы местный житель.

Злоумышленник долгое время распивал с девушками спиртное, а когда одна из девушек ушла – совершил в отношении другой развратные действия.

Мужчину задержали через час после обращения матери потерпевшей. Им оказался 32-летний киевлянин, которого много раз привлекали к административной ответственности.

Следователи открыли уголовное производство по растлению несовершеннолетних, а также пытаются собрать достаточно доказательств, чтобы добавить к обвинению еще и вовлечение малолетних в пьянство. Согласно Уголовному кодексу Украины, за это преступление мужчину могут посадить на 10 лет, тогда как за развращение максимальное наказание – до 8 лет заключения.

Кроме того, административное наказание может ожидать и родителей обеих девушек. Их будут проверять работники ювенальной превенции на исполнение обязанностей по воспитанию детей.