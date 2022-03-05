З напрямку Бучі – Ворзеля мала відбутися евакуація, але окупанти підірвали колії

Росія здійснює геноцид українців, обстрілюючи цивільне населення. Ворог всіма методами перешкоджає евакуації мирного населення.

Людей евакуйовують автобусами

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив про зрив евакуації з Ворзеля. Вивезення людей у Київ мало відбутися поїздом о 10 ранку.

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Та, як заявив Кулеба, були підірвані колії. Через це людей доводилося виводити пішки.

Очільник Київської ОВА заявив, що мер Ірпеня Олександр Меркушин вивів людей на трасу. Для евакуації почали оперативно організовувати автобуси, щоб перевезти всіх у Київ.

Станом на 13:25 операція тривала, повідомив Кулеба. До евакуації залучена поліція, рятувальники та всі служби, які необхідні у цій ситуації.

Повідомляється, що людей відвозять на вокзал або до інших точок призначення, які вони визначають.

Що відомо про евакуацію з Бучі та Гостомеля

Кулеба заявив: евакуація людей з Бучі та Гостомеля без припинення вогню – неможлива. Все тому, що там ведуться активні бойові дії.

Він додав, що в цих містах вже не настільки жорстокі бої. Однак географія Бучі та Гостомеля поки не дає можливості для евакуації цивільних.

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