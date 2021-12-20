Натовп у метро, некеровані вантажівки та величезні ціни на таксі: наслідки снігопаду у Києві

Через досить потужний снігопад у Києві сталася низка надзвичайних подій, пов'язаних з роботою транспорту. Ввечері 20 грудня на дорогах столиці стався справжній колапс, через що десятки тисяч людей ринулися у метро.

Підземка майже миттєво переповнилася та не змогла впоратись з пасажиропотоком. Майже на всіх ключових станціях метрополітену утворилася тиснява.

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Для того, щоб потрапити на платформу, величезній кількості людей доводилося стояти чергу у вестибюлі.

Вартість таксі збільшилася у кілька разів

Жахлива ситуація у метрополітені спостерігається на "Політехнічному інституті", "Площі Льва Толстого", "Майдані Незалежності", "Хрещатику", "Оболоні", "Театральній", "Контрактовій площі" та інших станціях підземки.



Станція "Політехнічний інститут" / Фото "Х***й Київ"

На деяких станціях черги утворилися ще до входу у вестибюль.



Переповнений метрополітен / Фото "Х***й Київ"

Оскільки дістатися додому з роботи для багатьох киян стало досить важким завданням, чимала кількість людей вирішила скористатися послугами таксі. Втім, застосунки майже всіх компаній миттєво відреагували на попит збільшенням коефіцієнтів. То ж, вартість поїздки, яка у звичайний час коштує трошки більше 200 гривень, 20 грудня сягала майже 700 гривень.



Вартість таксі зросла через снігопад / Фото "Х***й Київ"

Тролейбуси зупинилися

Хоча стан більшості доріг Києва був цілком зручним для руху машин, водіям великогабаритному транспорту – непереливки. На підйомах та спусках важкі автівки починає подекуди "носити". Так, на вулиці Вадима Гетьмана зупинився рух тролейбусів, оскільки вони не змогли подолати дорогу вгору.

Дивіться відео з місця зупинки тролейбусів біля метро "Шулявська":

Лише дві смуги для руху залишилося також на Шулявському шляхопроводі, де традиційно не змогли проїхати фури. Деякі ж вулиці й взагалі стали ковзанкою для вантажівок, через що у місті й утворилося чимало ДТП.

Дивіться відео з вантажівкою, яка стала некерованою через снігопад: