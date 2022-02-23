"Навіки разом з Росією": переяславці проголосували за знесення пам'ятника

У Переяславі 23 лютого провели збори громади. Люди вирішили знести скандальний пам'ятник з центральної площі міста.

Монумент мав назву "навіки разом з Росією". За його знесення проголосували майже 80% людей, які прийшли на віче.

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Росіянам тут не раді

Проте були й противники знесення. Таких виявилось 16. Депутат Бориспільської райради Сергій Штепа, який і повідомив про рішення, написав, що переяславці сьогодні руйнують радянський міф про вічну дружбу з Росією.

Головне – росіянам на Київщині не раді, не вірять у їхню дружбу і не хочуть бути разом! Слава Україні! Слава Переяславщині!,

– написав Штепа.



У Переяславі відбулись збори громади / Колаж з фейсбук-сторінки Сергія Штепи

Що відомо про пам'ятник

Монумент встановили у 1961 році на площі імені Богдана Хмельницького у Переяславі через 300-річчя возз'єднання України з Росією. Він має охоронний номер 5894-Ко. Мова про його демонтаж йде ще з 2014 року, коли Росія вдерлася на Донеччину та Луганщину й окупувала Крим.

Текст публікації фейсбук-сторінки Сергія Штепи

Це сталося! Сьогодні переяславці проголосували за знесення з центральної площі пам'ятки "навіки разом з Росією"!

Серед присутніх майже 80% були за знесення пам’ятки та лише 16 за те, щоб лишить як є… Переяславці сьогодні руйнують радянський міф про вічну дружбу з Росією, 370 років тому була лише Московія. Головне – росіянам на Київщині не раді, не вірять у їхню дружбу і не хочуть бути разом! Слава Україні! Слава Переяславщині!