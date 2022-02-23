Монумент назывался "навеки вместе с Россией". За его снос проголосовали почти 80% пришедших на вече людей.

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Россиянам здесь не рады

Однако были и противники сноса. Таковых оказалось 16. Депутат Бориспольского райсовета Сергей Штепа, который и сообщил о решении, написал, что переяславцы сегодня разрушают советский миф о вечной дружбе с Россией.

Главное – россиянам в Киевской области не рады, не верят в их дружбу и не хотят быть вместе! Слава Украине! Слава Переяславщине!,

– написал Штепа.

В Переяславе состоялось собрание общины / Коллаж из фейсбук-страницы Сергея Штепы

Что известно о памятнике

Монумент установили в 1961 году на площади имени Богдана Хмельницкого в Переяславе спустя 300 лет воссоединения Украины с Россией. У него есть охранный номер 5894-Ко. Речь о его демонтаже идет еще с 2014 года, когда Россия ворвалась на Донетчину и Луганщину и оккупировала Крым.

Текст публикации фейсбук-страницы Сергея Штепы

Это произошло! Сегодня переяславцы проголосовали за снос с центральной площади достопримечательности "навеки вместе с Россией"!

Среди присутствующих почти 80% были за снос достопримечательности и только 16 за то, чтобы оставить как есть… Переяславцы сегодня рушат советский миф о вечной дружбе с Россией, 370 лет назад была только Московия. Главное – россиянам в Киевской области не рады, не верят в их дружбу и не хотят быть вместе! Слава Украине! Слава Переяславщине!