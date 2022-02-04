Из учебного заведения памятник перенесли в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации. Он стоял там как экспонат.
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Письмо от директора УИНП
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович написал музею письмо. В обращении он призвал демонтировать монумент, потому что тот "не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники".
Его изготовил в 1974 году скульптор-любитель, поэтому художественная ценность под вопросом. Монумент был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды. Она потеряла свое значение после того как Украина стала независимой,
– пояснил Дробович.
Согласно его видению, из этих фактов следует, что целесообразность экспоната можно рассматривать в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР.
Спорный экспонат демонтировали
По словам регионального представителя Украинского института национальной памяти Олега Пустовгара, музей исправил ошибку.
Полтава оказалась негостеприимной к палачу украинского и польского народов. Где-то меньше, чем полгода простоял,
– сказал он.
Демонтаж памятников российским деятелям в Украине
- В октябре 2021 года в городах Лубны и Лохвица на Полтавщине неизвестные повалили памятники советским деятелям. В частности, повалили монументы Чапаева и комсомольцев.
- Также во Львове на Марсовом поле демонтировали советскую звезду с серпом и молотом. Такое решение о разрушении монумента принял городской совет.
- В Черкасской области последний монумент коммунисту Федору Дубковецкому решили демонтировать. Он был расположен в Тальном.
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Полное сообщение Олега Пустовгара:
Констатирую конструктивный подход дирекции музея. Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась негостеприимной к палачу украинского и польского народов.