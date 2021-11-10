Наймолодшому було 26: у Києві за добу від COVID-19 померли 73 людини

Ситуація з поширенням COVID-19 у Києві постійно та стрімко погіршується. Якщо вона не зміниться, влада міста може піти на більш суворі обмеження та запровадити жорсткий локдаун.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час термінового брифінгу 10 листопада. За його словами, минулої доби у столиці зафіксували 1740 нових випадків захворювання на COVID-19.

Дивіться також В Україні понад 23 тисячі людей захворіли на коронавірус, смертність все ще висока

За 9 листопада віх інфекції померла рекордна кількість людей. У статистику померлих внесли 73 особи.

Помирають навіть молоді

Очільник Києва наголосив, що кількість смертельних випадків внаслідок COVID-19 зростає протягом 2 тижнів.

За минулу добу в столиці померли 35 чоловіків віком від 26 років, а також 38 жінок від 34 років.

До лікарень міста надійшли 513 пацієнтів з підтвердженим діагнозом та підозрою на інфікування коронавірусною хворобою.

Збільшилась також кількість хворих дітей – 109 випадків за добу

Крім того, за словами мера, лікарні продовжують завантажуватися важкохворими. За добу швидкі привезли 513 пацієнтів. Взагалі ж середня заповненість ліжок у Києві – 73%. Однак у деяких медичних закладах місць взагалі немає. Майже всі госпіталізовані потребують кисневої підтримки.

Учні не повернуться за парти

Оскільки ситуація погіршується з кожним днем, представники місцевої влади вирішили перевести дітей 1 – 4 класів на дистанційне навчання. Наступного тижня, коли у навчальних закладах закінчаться канікули, малюки за парти не повернуться.



Ми не можемо ризикувати життям дорослих та дітей. Прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально та з порозумінням ставитися до заходів, які запроваджує місцева влада,

– підкреслив Кличко.

Можуть запровадити жорсткий локдаун

Кличко також наголосив, що зараз ситуація з розповсюдженням COVID-19 постійно погіршується. У ритуальну службу можна спостерігати постійні черги за довідками про смерть, у крематорії – черги на спалювання тіл. Черги утворюються й у лікарнях міста – на госпіталізацію.

Людей, які не вірять у коронавірусну хворобу мер закликав поговорити з родичами хворих та померлих.

Також керівник КМДА зазначив, що влада не закрила можливість користування транспортом для вакцинованих та людей з довідками. Однак, якщо у кількість хворих не буде зменшуватися, система охорони здоров'я не витримає. В такому випадку владі доведеться оголошувати повний локдаун.

Дивіться відео брифінгу Віталія Кличка щодо ситуації з COVID-19 у Києві: