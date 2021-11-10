Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час термінового брифінгу 10 листопада. За його словами, минулої доби у столиці зафіксували 1740 нових випадків захворювання на COVID-19.

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За 9 листопада віх інфекції померла рекордна кількість людей. У статистику померлих внесли 73 особи.

Помирають навіть молоді

Очільник Києва наголосив, що кількість смертельних випадків внаслідок COVID-19 зростає протягом 2 тижнів.

За минулу добу в столиці померли 35 чоловіків віком від 26 років, а також 38 жінок від 34 років.

До лікарень міста надійшли 513 пацієнтів з підтвердженим діагнозом та підозрою на інфікування коронавірусною хворобою.

Збільшилась також кількість хворих дітей – 109 випадків за добу

Крім того, за словами мера, лікарні продовжують завантажуватися важкохворими. За добу швидкі привезли 513 пацієнтів. Взагалі ж середня заповненість ліжок у Києві – 73%. Однак у деяких медичних закладах місць взагалі немає. Майже всі госпіталізовані потребують кисневої підтримки.

Учні не повернуться за парти

Оскільки ситуація погіршується з кожним днем, представники місцевої влади вирішили перевести дітей 1 – 4 класів на дистанційне навчання. Наступного тижня, коли у навчальних закладах закінчаться канікули, малюки за парти не повернуться.



Ми не можемо ризикувати життям дорослих та дітей. Прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально та з порозумінням ставитися до заходів, які запроваджує місцева влада,

– підкреслив Кличко.

Можуть запровадити жорсткий локдаун

Кличко також наголосив, що зараз ситуація з розповсюдженням COVID-19 постійно погіршується. У ритуальну службу можна спостерігати постійні черги за довідками про смерть, у крематорії – черги на спалювання тіл. Черги утворюються й у лікарнях міста – на госпіталізацію.

Людей, які не вірять у коронавірусну хворобу мер закликав поговорити з родичами хворих та померлих.

Також керівник КМДА зазначив, що влада не закрила можливість користування транспортом для вакцинованих та людей з довідками. Однак, якщо у кількість хворих не буде зменшуватися, система охорони здоров'я не витримає. В такому випадку владі доведеться оголошувати повний локдаун.

Дивіться відео брифінгу Віталія Кличка щодо ситуації з COVID-19 у Києві: