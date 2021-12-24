Не 5 мільйонів, а 600 тисяч: на Центральному вокзалі почали встановлювати скандальну ялинку

Укрзалізниця заявила, що ялинка на київському Центральному вокзалі насправді коштує не 5 мільйонів гривень, а 600 тисяч. Монтувати дерево почали 23 грудня, хоча прикрашати вокзал воно мало ще 17 числа.

Укрзалізниця заявляє, що на Південному вокзалі ялинку встановили минулого тижня. А 19 грудня увімкнули новорічну ілюмінацію на фасаді Центрального вокзалу.

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Щодо самого дерева, яке спричинило скандал у мережі, то там пообіцяли – воно обов'язково засяє і для цього не потрібно розводити зраду.

Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва,

– запевняє Укрзалізниця.



Ялинку почали встановлювати на вокзалі Києва / Фото Ольги Грамчук для 24 каналу

Компанія запрошує всіх охочих 24, 26, 31 грудня та 6 січня о 18:00 приходити на святкування. На вокзалі гостей розважатимуть провідні музичні колективи.

На Центральному вокзалі Києва таки почали встановлювати ялинку / Фото Ольги Грамчук для 24 каналу

Ялинка на вокзалі у Києві у процесі встановлення / Фото Ольги Грамчук для 24 каналу

У чому суть скандалу з ялинкою на вокзалі

Посадовці Укрзалізниці начебто заплатили за встановлення новорічної ялинки на київському вокзалі 5 мільйонів гривень. Дерево мали встановити ще 17 грудня, але його досі не було.

За фактом викрадення коштів слідчі поліції на станціях залізничного транспорту відкрили кримінальну справу. 22 грудня правоохоронці оглянули приміщенні, однак ялинку так і не побачили. Хто саме може бути винним у злочині з'ясовували слідчі.

Розслідуванням провадження займалися поліцейські, а оперативним супроводом – співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ.

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Повний допис Укрзалізниці у телеграмі

Сьогодні навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується. Тож можете бути спокійними, її зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro.

Скасуємо ще одну зраду: коштує ялинка не 5 млн грн, а 600 тисяч гривень

На Південному вокзалі ялинку було встановлено ще минулого тижня, а 19 грудня ввімкнуто чарівну новорічну ілюмінацію на фасаді Центрального вокзалу. Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва.

Тож чекаємо всіх, хто пильно стежить за життям УЗ, 24, 26, 31 грудня та 6 січня о 18:00 до нас у гості. На вокзалі для вас гратимуть провідні музичні колективи — у партнерстві з Національною філармонією України подаруємо святковий настрій.

Гарних нам усім свят з ялинкою та без будь-яких підозр.