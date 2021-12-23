Як розповіли у прокуратурі Києва, згідно з договорами підрядник мав виконати всі роботи до 17 грудня, однак цього не сталося. Наразі ялинки, за яку сплатили бюджетні гроші, досі немає.

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За фактом викрадення коштів слідчі поліції на станціях залізничного транспорту відкрили кримінальне провадження.

Ані грошей, ані ялинки

Згідно з даними досудового розслідування, посадовці філії Укрзалізниці "Вокзальна компанія" уклали договори з підрядниками про встановлення новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі столиці.

22 грудня правоохоронці провели огляд у приміщенні, однак ялинку так і не побачили.

Хто саме може бути винним у скоєнні злочину, наразі з'ясовують слідчі.

Розслідуванням провадження займаються поліцейські, а оперативним супроводом – співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Провальне управління

У 2021 році Укрзалізниця опинилася на межі банкрутства. Якби не бухгалтерські маніпуляції та підвищення тарифів, компанія могла б показати 8 мільярдів збитків за рік. Для того, щоб врятувати компанію та не зупиняти вантажні й пасажирські перевезення, РНБО довелося вводити в Укрзалізницю тимчасову адміністрацію. Аби зекономити кошти, оператору залізних доріг довелося відмовитися від збільшення зарплат працівникам, перенести переоцінку основних засобів на 2022 рік, а також збільшити тарифи на перевезення.