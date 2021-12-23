Как рассказали в прокуратуре Киева, согласно договорам подрядчик должен был выполнить все работы до 17 декабря, однако этого не произошло. Пока елки, за которую заплатили бюджетные деньги, до сих пор нет.

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По факту хищения средств следователи полиции на станциях железнодорожного транспорта открыли уголовное производство.

Ни денег, ни елки

Согласно данным досудебного расследования, чиновники филиала "Укрзализныци" "Вокзальная компания" заключили договоры с подрядчиками об установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале столицы.

22 декабря правоохранители провели осмотр в помещении, однако елку так и не увидели.

Кто именно может быть виновным в совершении преступления, выясняют следователи.

Расследованием производства занимаются полицейские, а оперативным сопровождением – сотрудники Департамента военной контрразведки СБУ.

Провальное управление

В 2021 году "Укрзализныця" оказалась на грани банкротства. Если бы не бухгалтерские манипуляции и повышение тарифов, компания могла бы показать 8 миллиардов убытков в год. Чтобы спасти компанию и не останавливать грузовые и пассажирские перевозки, СНБО пришлось вводить в "Укрзализныци" временную администрацию. Чтобы сэкономить средства оператору железных дорог пришлось отказаться от увеличения зарплат работникам, перенести переоценку основных средств на 2022 год, а также увеличить тарифы на перевозку.