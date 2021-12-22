Кроме того, киевляне могут приобрести 3 банки поддельной икры за 300 гривен. Фактически же этот продукт никакого отношения к икре не имеет.
Смотрите также Тиктокеры-антимасочники проломили голову охраннику киевского магазина
Об этом написал в фейсбуке исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.
Реальная стоимость – от 17 гривен
В Киеве торгуют поддельной красной икрой / Фото Максима Несмиянова
- По словам чиновника, все подобные баночки являются подделками, а на самом деле под видом настоящей икры киевлянам продают имитированную белковую. Стоимость такого продукта – от 17 до 40 гривен в разных супермаркетах столицы.
- На самом товаре указано, что его изготовили в Беларуси. Также есть "икра" из России. На самом деле, как говорит Несмиянов, этот продукт производят "в Киеве в подвалах".
Стоимость "икры" / Фото Максима Несмиянова
Фотографии, которые выложил глава Союза потребителей, были сделаны возле "Левобережной", но в комментариях к сообщению жители столицы указали, что подобные палатки появились буквально возле каждой станции подземки.
В Украине появилась не только поддельная икра с маркировкой из РФ, но уже и из Республики Беларусь по 150 грн/банку)). Напоминаю, что это имитированная икра (белковая), ее цена от 17 до 40 грн в супермаркете!
– написал мужчина.
Кроме того, Несмиянов отметил, что у настоящей икры на упаковке должен быть указан производитель и импортер. Кроме того, текст должен быть переведен на украинский язык.