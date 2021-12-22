Кроме того, киевляне могут приобрести 3 банки поддельной икры за 300 гривен. Фактически же этот продукт никакого отношения к икре не имеет.

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Об этом написал в фейсбуке исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Реальная стоимость – от 17 гривен



В Киеве торгуют поддельной красной икрой / Фото Максима Несмиянова

По словам чиновника, все подобные баночки являются подделками, а на самом деле под видом настоящей икры киевлянам продают имитированную белковую. Стоимость такого продукта – от 17 до 40 гривен в разных супермаркетах столицы.

На самом товаре указано, что его изготовили в Беларуси. Также есть "икра" из России. На самом деле, как говорит Несмиянов, этот продукт производят "в Киеве в подвалах".



Стоимость "икры" / Фото Максима Несмиянова