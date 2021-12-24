Укрзализныця заявляет, что на Южном вокзале елку установили на прошлой неделе. А 19 декабря включили новогоднюю иллюминацию на фасаде Центрального вокзала.

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Что касается самого дерева, которое вызвало скандал в сети, то там пообещали – оно обязательно засияет и для этого не нужно разводить измену.

Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, накануне Рождества,

– уверяет Укрзализныця.

Елку начали устанавливать на вокзале Киева / Фото Ольги Грамчук для 24 канала

Компания приглашает всех желающих 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 приходить на празднование. На вокзале гостей будут развлекать ведущие музыкальные коллективы.

Елка на вокзале в Киеве в процессе установки / Фото Ольги Грамчук для 24 канала

В чем суть скандала с елкой на вокзале

Чиновники Укрзализныци якобы заплатили за установку новогодней елки на Киевском вокзале 5 миллионов гривен. Дерево должны были установить еще 17 декабря, но его до сих пор не было.

По факту хищения средств следователи полиции на станциях железнодорожного транспорта открыли уголовное дело. 22 декабря правоохранители осмотрели помещение, однако елку так и не увидели. Кто именно может быть виновным в преступлении выясняли следователи.

Расследованием производства занимались полицейские, а оперативным сопровождением – сотрудники Департамента военной контрразведки СБУ.

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Полное сообщение Укрзализныци в телеграме

Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть измена отменяется. Так что можете быть спокойными, ее сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro.

Отменим еще одну измену: стоит елка не 5 млн грн, а 600 тысяч гривен.

На Южном вокзале елка была установлена еще на прошлой неделе, а 19 декабря включена волшебная новогодняя иллюминация на фасаде Центрального вокзала. Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, накануне Рождества.

Поэтому ждем всех, кто пристально следит за жизнью УЗ, 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 к нам в гости. На вокзале для вас будут играть ведущие музыкальные коллективы – в партнерстве с Национальной филармонией Украины подарим праздничное настроение.

Хороших нам всем праздников с елкой и без каких-либо подозрений.