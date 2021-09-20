Не давав виходити з квартири та погрожував: у Києві чоловік цілий рік тероризував бабусю

Оболонський районний суд Києва незабаром судитиме 26-річного киянина, який чинив домашнє насильство щодо власної бабусі. Обвинувальний акт щодо чоловіка прокурори скерували служителям Феміди 20 вересня.

За даними слідства, підозрюваний рік тероризував бабусю та змушував її готувати йому їжу та давати гроші. Зловмисник залякував літню жінку та погрожував їй розправою на очах у свого маленького брата.

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Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 150 до 240 годин громадських робіт, до 6 місяців арешту, до 5 років обмеження волі або до 2 років тюрми.

Рік жив під дверима квартири

Як стверджують правоохоронці, 26-річний мешканець столиці оселився у загальному коридорі будинку біля квартири бабусі.

Зловмисник не давав 72-річній жінці виходити з житла, ображав її, залякував та принижував. Крім того, чоловік забирав у неї гроші.

Потерпіла, побоюючись за власне життя, а також за спокій доньки та внука, віддавала тирану останні кошти.

Після того, як правоохоронці затримали кривдника жінки, суд посадив його під варту. Прокурори вимагали саме такого рішення, оскільки зловмисник вже неодноразово був покараний за вчинення домашнього насильства, а також сидів за вчинення корисливих злочинів.

Коли саме почнеться суд щодо підозрюваного, невідомо. Наразі судді вже призначили підготовче засідання та вирішуватимуть питання щодо продовження запобіжного заходу для чоловіка.

У київській прокуратурі кажуть, що зловмиснику загрожує реальний термін ув'язнення, оскільки він виявився рецидивістом.