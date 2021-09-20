По данным следствия, подозреваемый год терроризировал бабушку и заставлял ее готовить ему еду и давать деньги. Злоумышленник запугивал пожилую женщину и угрожал ей расправой на глазах у своего маленького брата.

Смотрите также Обокрал и потащил по асфальту: в Измаиле дерзко ограбили женщину – видео инцидента

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 150 до 240 часов общественных работ, до 6 месяцев ареста, до 5 лет ограничения свободы или до 2 лет тюрьмы.

Год жил под дверью квартиры

Как утверждают правоохранители, 26-летний житель столицы поселился в общем коридоре дома возле квартиры бабушки.

Злоумышленник не давал 72-летней женщине выходить из жилья, оскорблял ее, запугивал и унижал. Кроме того, мужчина забирал у нее деньги.

Потерпевшая, опасаясь за собственную жизнь, а также за спокойствие дочери и внука, отдавала тирану последние средства.

После того как правоохранители задержали обидчика женщины, суд посадил его под стражу. Прокуроры требовали именно такого решения, поскольку злоумышленник уже неоднократно был наказан за совершение домашнего насилия, а также сидел за совершение корыстных преступлений.

Когда именно начнется суд в отношении подозреваемого, неизвестно. Сейчас судьи уже назначили подготовительное заседание и будут решать вопрос о продлении меры пресечения для мужчины.

В киевской прокуратуре говорят, что злоумышленнику грозит реальный срок заключения, так как он оказался рецидивистом.