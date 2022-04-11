Не думаю, що навіть за рік ми зможемо повністю розмінувати Київщину, – голова ОВА

Українські війська звільнили Київщину від російських загарбників. Проте окупанти позалишали за собою багато мін та гранат. Розміновувати територію доведеться чи не цілий рік.

Про це розповів голова Київської ОВА Олександр Павлюк. Він наголосив: роботи з розмінування тривають кожного дня.

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Боєприпаси ми знаходимо всюди, – Павлюк

Щодня ми стикаємось з новими загрозами. Вже знищено понад 11 тисяч боєприпасів. Ми знаходимо їх усюди – і на дорогах, і в будинках,

– пояснив Павлюк.

Наразі працюють 15 розрахунків саперів, пообіцяли Київщині допомогу і з інших регіонів. Вже у квітні – травні планують закінчити основні роботи з розмінування. Мовиться передусім про основні маршрути та населені пункти.

Для повного розмінування знадобиться не менше, аніж рік

Щодо решти території, то там, де є небезпека, поставлять спеціальне маркування. На думку Павлюка, аби розмінувати всю Київську область, знадобиться не менше, ніж рік.

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