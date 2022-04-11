Про це розповів голова Київської ОВА Олександр Павлюк. Він наголосив: роботи з розмінування тривають кожного дня.
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Боєприпаси ми знаходимо всюди, – Павлюк
Щодня ми стикаємось з новими загрозами. Вже знищено понад 11 тисяч боєприпасів. Ми знаходимо їх усюди – і на дорогах, і в будинках,
– пояснив Павлюк.
Наразі працюють 15 розрахунків саперів, пообіцяли Київщині допомогу і з інших регіонів. Вже у квітні – травні планують закінчити основні роботи з розмінування. Мовиться передусім про основні маршрути та населені пункти.
Для повного розмінування знадобиться не менше, аніж рік
Щодо решти території, то там, де є небезпека, поставлять спеціальне маркування. На думку Павлюка, аби розмінувати всю Київську область, знадобиться не менше, ніж рік.
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