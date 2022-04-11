Про це розповів голова Київської ОВА Олександр Павлюк. Він наголосив: роботи з розмінування тривають кожного дня.

До теми До Києва поки не варто повертатися: у КМДА пояснили причину

Боєприпаси ми знаходимо всюди, – Павлюк

Щодня ми стикаємось з новими загрозами. Вже знищено понад 11 тисяч боєприпасів. Ми знаходимо їх усюди – і на дорогах, і в будинках,

– пояснив Павлюк.

Наразі працюють 15 розрахунків саперів, пообіцяли Київщині допомогу і з інших регіонів. Вже у квітні – травні планують закінчити основні роботи з розмінування. Мовиться передусім про основні маршрути та населені пункти.

Для повного розмінування знадобиться не менше, аніж рік

Щодо решти території, то там, де є небезпека, поставлять спеціальне маркування. На думку Павлюка, аби розмінувати всю Київську область, знадобиться не менше, ніж рік.

Зверніть увагу! Раніше у ДСНС повідомили, що на вибухові предмети в Україні доведеться перевірити 300 тисяч квадратних метрів території. Вибухотехніки роблять все можливе, аби обстежити населені пункти та угіддя. Це важливо, аби аграрії почали посівну.

Радимо подивитись: чому до Києва ще не можна повертатись