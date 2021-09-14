Не мав проблем зі здоров'ям та був під наглядом лікарів: подробиці смерті хлопчика в "Артеку"

12-річного Павла Теровця, який помер в ізоляторі табору "Артек" під Києвом, не можна було назвати хворою дитиною. У самому таборі він також виглядав цілком здоровим та лише скаржився на слабкість.

Причини смерті підлітка з Кропивницького досі залишаються невідомими. Їх з'ясовують судмедексперти. Персонал табору, де стався жахливий інцидент, каже, що Теровець здавався цілком здоровим хлопчиком.

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Відомо, що скаржитись на самопочуття підліток став 9 вересня. Тоді ж його відправили під нагляд медиків.

У лікарню не везли

В оздоровчий табір хлопчик приїхав з Кропивницького на початку вересня. Через 6 днів після прибуття він відчув слабкість. Через це його й перевели до ізолятора.

Втім, за хлопчиком постійно наглядали лікарі, які вимірювали йому температуру та тиск. Всі життєві показники Павла була у нормі.

За словами директора "Артеку", не було жодних ознак, які б викликали занепокоєння дорослих. Тому дитину не повезли до лікарні.

У день смерті хлопчик почувався задовільно, малював та готувався до обіду.

Був життєрадісною дитиною

Сусіди померлого хлопчика кажуть, що він був товариським та мав дорослі погляди на життя. Хлопчик допомагав батьку, з яким вони жили дуже бідно, але у любові та згоді. Відомо, що матір хлопчика проживає у Кропивницькому, у неї вже інша сім'я.

Жодної інформації про наявність у хлопчика хронічних захворювань наразі немає. Чи були вони, мають сказати експерти.