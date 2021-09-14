Причины смерти подростка из Кропивницкого до сих пор остаются неизвестными. Их выясняют судмедэксперты. Персонал лагеря, где произошел ужасный инцидент, говорит, что Теровец казался вполне здоровым мальчиком.

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Известно, что жаловаться на самочувствие подросток стал 9 сентября. Тогда же его отправили под надзор медиков.

В больницу не везли

В оздоровительный лагерь мальчик приехал из Кропивницкого в начале сентября. Через 6 дней после прибытия он почувствовал слабость. Поэтому его и перевели в изолятор.

Впрочем, за мальчиком постоянно присматривали врачи, которые измеряли ему температуру и давление. Все жизненные показатели Павла была в норме.

По словам директора "Артека", не было никаких признаков, которые бы вызвали беспокойство взрослых. Поэтому ребенка не повезли в больницу.

В день смерти мальчик чувствовал себя удовлетворительно, рисовал и готовился к обеду.

Был жизнерадостным ребенком

Соседи умершего мальчика говорят, что он был общительным и у него были взрослые взгляды на жизнь. Мальчик помогал отцу, с которым они жили очень бедно, но в любви и согласии. Известно, что мать мальчика проживает в Кропивницком, у нее уже другая семья.

Никакой информации о наличии у мальчика хронических заболеваний пока нет. Были ли они должны сказать эксперты.